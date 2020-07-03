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По факту гибели 18-летнего ростовчанина, утонувшего в реке Дон, начал проверку Следственный комитет

По факту гибели 18-летнего ростовчанина, утонувшего в реке Дон, начал проверку Следственный комитет
Следователи проводят проверку по факту гибели 18-летнего парня, утонувшего в реке Дон. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось 4 июля на берегу реки Дон. 18-летний ростовчанин вместе со своей сестрой и ее подругой отправились отдыхать в не предназначенном для купания месте. Предположительно, девочки пошли плавать и из-за сильного течения стали тонуть. Парень сразу бросился в воду, чтобы спасти потерпевших. Он вытолкнул на берег только одну из них, другая же выбралась самостоятельно. Молодой человек не смог добраться до берега и утонул.

В ведомстве добавили, что тело ростовчанина нашли через пару часов. Следователи осмотрели место происшествия, после чего было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

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