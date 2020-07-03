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На реке Дон 17-летний парень утонул, спасая сестру

На реке Дон 17-летний парень утонул, спасая сестру
В Ростове на реке Дон утонул 17-летний молодой человек. Происшествие случилось вечером 4 июля.

О произошедшем рассказали очевидцы. По их словам, парень вместе с родственниками и друзьями купался в районе родника Гремучка. Он не заметил, как две девочки, включая его сестру, заплыли слишком далеко и начали тонуть. Молодой человек сразу бросился спасать их. Потерпевшие смогли выбраться на берег, но парню не повезло. Силы покинули его, и добраться до суши не получилось.

- Тело 17-летнего утонувшего спустя недолгое время достали сотрудники Ростовского поисково-спасательного подразделения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Выясняются обстоятельства случившегося.

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