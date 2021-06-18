Пять человек пострадали в столкновении двух авто в Ростовской области

Пять человек пострадали в аварии в Ростовской области. ДТП случилось вечером 20 июня на трассе Самбек - Матвеев Курган. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по донскому региону.По информации ведомства, 49-летний водитель "Хендай Акцент" решил развернуться с обочины. Он не увидел автомобилиста на "Тойоте Камри" и допустил с ней столкновение.- В результате происшествия пострадали оба водителя, а также 46-летняя и 21-летняя пассажирки "Хендай", - добавили в ведомстве. Кроме того, травмы получила 17-летняя девушка из второго автомобиля.Всех пострадавших доставили в медучреждение.