На Дону столкнулись «Лада» и «Хендай»: пострадали пять человек



В Ростовской области в столкновении «Лады Гранты» и «Хендай Солярис» пострадали пять человек. ДТП случилось днем 28 апреля в Волгодонске на пересечении улицы Железнодорожной и переулка Школьного.



Пока не известно, кто спровоцировал аварию. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.



В результате ДТП пострадали оба водителя – 38-летняя девушка на иномарке, а также 60-летний мужчина, управлявший «Ладой». Кроме того, травмы получили два пассажира «Хендай», а также женщина из отечественного авто. Троих человек пришлось госпитализировать.