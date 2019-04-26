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На Дону столкнулись «Лада» и «Хендай»: пострадали пять человек

На Дону столкнулись «Лада» и «Хендай»: пострадали пять человек
В Ростовской области в столкновении «Лады Гранты» и «Хендай Солярис» пострадали пять человек. ДТП случилось днем 28 апреля в Волгодонске на пересечении улицы Железнодорожной и переулка Школьного.

Пока не известно, кто спровоцировал аварию. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП пострадали оба водителя – 38-летняя девушка на иномарке, а также 60-летний мужчина, управлявший «Ладой». Кроме того, травмы получили два пассажира «Хендай», а также женщина из отечественного авто. Троих человек пришлось госпитализировать.

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