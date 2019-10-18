Пять человек погибли в результате перестрелки в Ростовской области



В ходе перестрелки в Ростовской области погибли пять человек. Шокирующее происшествие случилось в хуторе Чернозубовка Орловского района 22 октября.



По информации ГУ МВД по Ростовской области, между местными жителями произошёл конфликт из-за участков для выпаса скота. Выяснить отношения конфликтующие стороны решили на животноводческой точке. Во время спора мужчины достали оружие и начали стрелять друг в друга.

- В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пятеро человек, ещё двое были госпитализированы, - сообщили в донском главке.



В Следственном управлении по Ростовской области рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи работают на месте преступления. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.