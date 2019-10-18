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Пять человек погибли в результате перестрелки в Ростовской области

Пять человек погибли в результате перестрелки в Ростовской области
В ходе перестрелки в Ростовской области погибли пять человек. Шокирующее происшествие случилось в хуторе Чернозубовка Орловского района 22 октября.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, между местными жителями произошёл конфликт из-за участков для выпаса скота. Выяснить отношения конфликтующие стороны решили на животноводческой точке. Во время спора мужчины достали оружие и начали стрелять друг в друга.
- В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пятеро человек, ещё двое были госпитализированы, - сообщили в донском главке.

В Следственном управлении по Ростовской области рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи работают на месте преступления. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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