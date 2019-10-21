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В Ростовской области задержали участника перестрелки, в которой погибли пять человек

В Ростовской области задержали участника перестрелки, в которой погибли пять человек
Арестован один из участников перестрелки в Орловском районе Ростовской области. 39-летний мужчина подозревается в убийстве.

В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что в настоящее время на территории района и близлежащих поселений продолжают проводить оперативные мероприятия.

Напомним, вечером 22 октября в хуторе Чернозубов Орловского района произошла перестрелка, в ходе которой погибли пять человек. Ещё двое пострадавших в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.

По предварительным данным, конфликт между двумя семьями фермеров произошёл из-за раздела земли под пастбища. Всего во встрече участвовали девять человек. Сначала между ними завязалась драка, а затем конфликтующие стороны применили огнестрельное оружие.

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