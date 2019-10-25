В Ростове задержан ещё один участник перестрелки, в которой погибли пять человек



В донской столице задержан ещё один участник кровавой разборки в Орловском районе Ростовской области. Об этом сообщили в донском СКР 29 октября.



По подозрению в совершении пособничества в убийстве задержан 28-летний житель Ростова-на-Дону.

- Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в следственном управлении Ростовской области.



Напомним, перестрелка, в которой погибли пять человек, произошла 22 октября в хуторе Чернозубов. По предварительным данным, две местные семьи фермеров не смогли поделить территорию пастбища для выпаса скота.



Чтобы выяснить отношения, конфликтующие стороны встретились на пустыре. Разговора не получилось, и в ход пошло оружие. В результате перестрелки пять человек были убиты, двое ранены.



Ранее сообщалось о задержании ещё одного участника разборок.