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В Ростове задержан ещё один участник перестрелки, в которой погибли пять человек

В Ростове задержан ещё один участник перестрелки, в которой погибли пять человек
В донской столице задержан ещё один участник кровавой разборки в Орловском районе Ростовской области. Об этом сообщили в донском СКР 29 октября.

По подозрению в совершении пособничества в убийстве задержан 28-летний житель Ростова-на-Дону.
- Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в следственном управлении Ростовской области.

Напомним, перестрелка, в которой погибли пять человек, произошла 22 октября в хуторе Чернозубов. По предварительным данным, две местные семьи фермеров не смогли поделить территорию пастбища для выпаса скота.

Чтобы выяснить отношения, конфликтующие стороны встретились на пустыре. Разговора не получилось, и в ход пошло оружие. В результате перестрелки пять человек были убиты, двое ранены.

Ранее сообщалось о задержании ещё одного участника разборок.

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