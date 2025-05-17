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В Ростовской области из-за пожара в соседской квартире едва не погибла семья

В Ростовской области из-за пожара в соседской квартире едва не погибла семья
В Ростовской области, в городе Семикаракорске, 17 мая чуть не случилась трагедия: из-за пожара в одной из квартир могла погибнуть целая семья. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Левченко.

Причиной возгорания стало неосторожное курение: 48-летний жилец заснул с непотушенной сигаретой. От искр загорелись предметы интерьера, и огонь быстро охватил всю квартиру. В соседнюю квартиру проник дым, и люди оказались в ловушке. Самостоятельно покинуть помещение они не смогли.

Очевидцы происшествия немедленно вызвали пожарную службу.

Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали из задымленной квартиры женщину с грудным ребенком и пожилую женщину, используя автолестницу.

Как отметили в ГУ МЧС по региону, виновника пожара с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.
Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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