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Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве незнакомца доской

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве незнакомца доской
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался 43-летний мужчина, который ограбил и избил до смерти незнакомца на улице в Каменске-Шахтинском. Прокуратура Ростовской области поддержала обвинение по статьям «Убийство» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» 27 октября.

В июле 2020 года между пьяным мужчиной и неизвестным горожанином, сидевшим на лавочке на проспекте Карла Маркса, возникла словесная перепалка. Обвиняемому показалось, что оппонент обидел его колкой фразой. Он решил проучить обидчика и ударил земляка несколько раз по голове куском доски.

Затем он забрал сумку незнакомца и скрылся. Спустя некоторое время мужчина понял, что оставил на месте конфликта свой телефон. Вернувшись, он ещё раз ударил несчастного по голове и убежал.

Преступника задержали по горячим следам. Очевидцы происшествия его сразу опознали.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в надзорном ведомстве.

Добавим, он уже имел уголовное прошлое. Мужчина только вышел из места лишения свободы и сразу стал фигурантом нового уголовного дела.

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