Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве незнакомца доской

В Ростовской области на скамье подсудимых оказался 43-летний мужчина, который ограбил и избил до смерти незнакомца на улице в Каменске-Шахтинском. Прокуратура Ростовской области поддержала обвинение по статьям «Убийство» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» 27 октября.В июле 2020 года между пьяным мужчиной и неизвестным горожанином, сидевшим на лавочке на проспекте Карла Маркса, возникла словесная перепалка. Обвиняемому показалось, что оппонент обидел его колкой фразой. Он решил проучить обидчика и ударил земляка несколько раз по голове куском доски.Затем он забрал сумку незнакомца и скрылся. Спустя некоторое время мужчина понял, что оставил на месте конфликта свой телефон. Вернувшись, он ещё раз ударил несчастного по голове и убежал.Преступника задержали по горячим следам. Очевидцы происшествия его сразу опознали.Добавим, он уже имел уголовное прошлое. Мужчина только вышел из места лишения свободы и сразу стал фигурантом нового уголовного дела.