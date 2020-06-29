В Ростовской области мужчина на улице до смерти забил незнакомца

Проспект Карла Маркса. Фото: gazetapik.ru

Жестокое убийство случилось в центре Каменска-Шахтинского в ночь с 30 июня на 1 июля. Жертвой расправы стал 42-летний местный житель.Преступление произошло в районе пересечения проспекта Карла Маркса и улицы Горького. По информации источника Rostov.ru, подвыпивший мужчина уснул на лавке. Ранее в тот же день на него был составлен административный протокол за распитие спиртного в неположенном месте. Проходивший мимо каменчанин, стал приставать к спящему. Между ними завязалась ссора.Потерпевший скончался от серьёзных травм головы. Подозреваемым оказался 43-летний мужчина, который ранее уже был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.