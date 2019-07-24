Бабушка с ребёнком попали под колёса авто в Ростове



В Ростове на Северном автомобиль сбил бабушку и ребёнка. ДТП случилось на улице Вавилова 27 июля около 17 часов.



По предварительным данным, возле дома № 17 пожилая женщина с малышом стали пересекать дорогу в неположенном месте. В это время за рулём «Фиата» ехал 37-летний водитель.



- Он сбил пешеходов, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По сообщению очевидцев, ребёнок не получил серьезных травм. О состоянии бабушки пока ничего не известно.