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Бабушка с ребёнком попали под колёса авто в Ростове

Бабушка с ребёнком попали под колёса авто в Ростове
В Ростове на Северном автомобиль сбил бабушку и ребёнка. ДТП случилось на улице Вавилова 27 июля около 17 часов.

По предварительным данным, возле дома № 17 пожилая женщина с малышом стали пересекать дорогу в неположенном месте. В это время за рулём «Фиата» ехал 37-летний водитель.

- Он сбил пешеходов, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По сообщению очевидцев, ребёнок не получил серьезных травм. О состоянии бабушки пока ничего не известно.

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