Пенсионерка погибла, и два человека пострадали в жутком ДТП в Батайске

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Батайске случилось ДТП с погибшей и двумя пострадавшими. Авария произошла вечером 28 февраля на улице Заводской, 184.По предварительной информации, 63-летний водитель «ВАЗ-2107» ехал по улице Луначарского. Когда он начал поворачивать на Заводскую, то не уступил дорогу «Ладе Гранте» под управлением 30-летнего мужчины. Автомобилисты не смогли избежать столкновения. От удара «Лада» снесла пешеходное ограждение и врезалась в дорожный знак.- В результате ДТП оба водителя и 67-летняя пассажирка «Лады» получили травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Пенсионерку не удалось спасти, она скончалась в стенах медучреждения.