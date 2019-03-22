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Пенсионер на скутере врезался грузовик и угодил в больницу в Таганроге

Пенсионер на скутере врезался грузовик и угодил в больницу в Таганроге
В Таганроге 70-летний мужчина на скутере пострадал, врезавшись в припаркованный грузовик. ДТП случилось около полудня 26 марта на Николаевском шоссе.

На обочине был припаркован грузовой автомобиль. В это время по проезжей части двигался пенсионер на скутере. Он врезался в машину, из-за чего его «железный конь» оказался под большегрузом.

- В результате аварии мужчина получил травмы, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Медики доставили его в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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