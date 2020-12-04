Под Ростовом автобус № 224 с пассажирами попал в аварию: есть пострадавшие

В посёлке Ленинакан Ростовской области пассажирский автобус № 244 столкнулся с грузовиком. В результате аварии два человека получили травмы. ДТП произошло днём 8 декабря.Водитель грузовика «Мерседес 818» врезался в микроавтобус. Шофёр общественного транспорта от сильного удара, который пришёлся на левую боковую дверь, сломал ногу. Его доставили в ЦРБ Мясниковского района. Ещё одна пассажирка пенсионного возраста получила травмы и была госпитализирована в БСМП-2 Ростова.В Сети появились фото страшной аварии. По снимкам видно, что автомобили получили множество технических повреждений. Передняя часть грузовика смялась так сильно, что он неё осталась груда металла. Лобовые стёкла двух машин разлетелись по всей проезжей части.