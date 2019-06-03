На Дону участились случаи пожаров на мусорных полигонах



На Дону участились случаи пожаров на мусорных полигонах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.



В сообщении указывается, что в 2018 году произошло 21 возгорание. Только за пять месяцев 2019 года их число увеличилось до 22.



Отмечается, что в некоторых случаях, например в Азовском районе и Таганроге, могли иметь место поджоги. По фактам этих возгораний поданы заявления в правоохранительные органы.



В настоящее время проблему планируют решить при взаимодействии региональных операторов, власти, а также контрольно-надзорных и правоохранительных органов.