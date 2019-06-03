Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону участились случаи пожаров на мусорных полигонах

На Дону участились случаи пожаров на мусорных полигонах
На Дону участились случаи пожаров на мусорных полигонах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В сообщении указывается, что в 2018 году произошло 21 возгорание. Только за пять месяцев 2019 года их число увеличилось до 22.

Отмечается, что в некоторых случаях, например в Азовском районе и Таганроге, могли иметь место поджоги. По фактам этих возгораний поданы заявления в правоохранительные органы.

В настоящее время проблему планируют решить при взаимодействии региональных операторов, власти, а также контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.