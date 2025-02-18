Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове из-за задымления эвакуировали школу №6

В Ростове из-за задымления эвакуировали школу №6
В Ростове-на-Дону из-за задымления эвакуировали школу №6 на улице Королева. Об этом сообщили в городской администрации.

Учащихся вывели на свежий воздух около 13:30. Причиной тому стало короткое замыкание электропроводки на втором этаже. Задымление случилось в сетевом фильтре в кабинете бухгалтерии. Из-за дыма в школе сработала пожарная сигнализация.

- В момент происшествия осуществлялся вывод первой смены учащихся школы № 6 и вход учащихся школы № 101 на занятия второй смены, - сказано в сообщении.

Учеников вывели на улицу, помещения проветрили. В настоящий момент школа работает в привычном режиме.
Фото: Яндекс. Карты.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.