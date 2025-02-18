В Ростове из-за задымления эвакуировали школу №6
В Ростове-на-Дону из-за задымления эвакуировали школу №6 на улице Королева. Об этом сообщили в городской администрации.
Учащихся вывели на свежий воздух около 13:30. Причиной тому стало короткое замыкание электропроводки на втором этаже. Задымление случилось в сетевом фильтре в кабинете бухгалтерии. Из-за дыма в школе сработала пожарная сигнализация.
- В момент происшествия осуществлялся вывод первой смены учащихся школы № 6 и вход учащихся школы № 101 на занятия второй смены, - сказано в сообщении.
Учеников вывели на улицу, помещения проветрили. В настоящий момент школа работает в привычном режиме.