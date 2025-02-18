В Ростове из-за задымления эвакуировали школу №6

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В Ростове-на-Дону из-за задымления эвакуировали школу №6 на улице Королева. Об этом сообщили в городской администрации.Учащихся вывели на свежий воздух около 13:30. Причиной тому стало короткое замыкание электропроводки на втором этаже. Задымление случилось в сетевом фильтре в кабинете бухгалтерии. Из-за дыма в школе сработала пожарная сигнализация.- В момент происшествия осуществлялся вывод первой смены учащихся школы № 6 и вход учащихся школы № 101 на занятия второй смены, - сказано в сообщении.Учеников вывели на улицу, помещения проветрили. В настоящий момент школа работает в привычном режиме.