Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Отец пятерых детей из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

Отец пятерых детей из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
В зоне проведения специальной военной операции погиб 47-летний уроженец Ростовской области. Жизнь Вячеслава Соболева оборвалась под городом Красногоровка (ДНР).

Мужчина родом из хутора Гаевка, который расположен в нескольких километрах от Таганрога. Будучи ребенком, он с родителями перебрался жить в Республику Марий Эл. Семья поселилась в небольшом населенном пункте под Йошкар-Олой.

В июле 2023 года Вячеслав подписал контракт и отправился в зону СВО. Во время выполнения приказа 12 декабря получил смертельное ранение. Тело мужчины смогли перевезти в Республику Марий Эл только спустя четыре месяца.

По информации местной газеты «Вперед», у Вячеслава Соболева остались пять детей, внук и жена. Боец был посмертно награжден орденом Мужества.
Фото: Администрация Оршанского муниципального района
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.