Отец пятерых детей из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

Фото: Администрация Оршанского муниципального района

В зоне проведения специальной военной операции погиб 47-летний уроженец Ростовской области. Жизнь Вячеслава Соболева оборвалась под городом Красногоровка (ДНР).Мужчина родом из хутора Гаевка, который расположен в нескольких километрах от Таганрога. Будучи ребенком, он с родителями перебрался жить в Республику Марий Эл. Семья поселилась в небольшом населенном пункте под Йошкар-Олой.В июле 2023 года Вячеслав подписал контракт и отправился в зону СВО. Во время выполнения приказа 12 декабря получил смертельное ранение. Тело мужчины смогли перевезти в Республику Марий Эл только спустя четыре месяца.По информации местной газеты «Вперед», у Вячеслава Соболева остались пять детей, внук и жена. Боец был посмертно награжден орденом Мужества.