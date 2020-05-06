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Останки пропавшего несколько лет назад в Ростове пенсионера нашли в колодце

Останки пропавшего несколько лет назад в Ростове пенсионера нашли в колодце
В колодце в Ростове-на-Дону нашли человеческие останки. Страшную находку сделали 4 мая на улице Оганова, сообщает DonDay.ru.

Сотрудники водоканала, ни о чём не подозревая, занимались ремонтом канализации. Неожиданно во время работы они нашли вещи и истлевший труп. Коммунальщики сразу вызвали полицию. Правоохранители установили, что умерший — 77-летний Иван Касьянов, пропавший ещё в 2015 году. Среди вещей обнаружили пенсионное удостоверение, благодаря которому удалось установить личность скончавшегося.

На месте работают сотрудники Следственного комитета.

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