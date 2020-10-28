Двое взрослых и 9-летний ребёнок пострадали в ДТП с «перевёртышем» в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» перевернулась отечественная легковушка с тремя взрослыми и 9-летним ребёнком. ДТП произошло около семи часов утра 30 октября в Азовском районе. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.По предварительным данным, 64-летний водитель «ГАЗ-2217» не справился с управлением и съехал на технологическую площадку. Из-за этого машина не выдержала равновесия и перевернулась, упав в яму.В настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия.