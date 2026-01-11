Один человек погиб и один пострадал в жесткой аварии на трассе в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

Смертельная авария произошла днем 11 января на трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск, сообщает региональная Госавтоинспекция. В результате ДТП погибла 58-летняя женщина, еще один человек получил травмы.По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля "Тойота Сиенна" потерял контроль над управлением. Минивэн на скорости занесло, он вылетел в кювет и перевернулся.Водитель и пассажирка получили травмы и были госпитализированы. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пассажирки – она скончалась в больнице.