Под Таганрогом в страшном ДТП погиб человек, еще один пострадал

Фото: Госавтоинспекция РО

На трассе с. Самбек – Матвеев Курган днем 5 января произошло страшное ДТП, в котором погибла женщина и пострадал мужчина. Причиной трагедии, по предварительным данным, стало грубое нарушение правил дорожного движения.Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, 30-летний водитель автомобиля «Митсубиси Мираж», двигаясь по трассе, не выбрал безопасную скорость. В результате он не справился с управлением, и машину занесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью», за рулем которой находился 36-летний мужчина.Последствия аварии оказались трагическими: 58-летняя пассажирка «Митсубиси» погибла на месте. Водитель иномарки получил травмы.