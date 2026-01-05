Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Таганрогом в страшном ДТП погиб человек, еще один пострадал

Под Таганрогом в страшном ДТП погиб человек, еще один пострадал
На трассе с. Самбек – Матвеев Курган днем 5 января произошло страшное ДТП, в котором погибла женщина и пострадал мужчина. Причиной трагедии, по предварительным данным, стало грубое нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, 30-летний водитель автомобиля «Митсубиси Мираж», двигаясь по трассе, не выбрал безопасную скорость. В результате он не справился с управлением, и машину занесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью», за рулем которой находился 36-летний мужчина.

Последствия аварии оказались трагическими: 58-летняя пассажирка «Митсубиси» погибла на месте. Водитель иномарки получил травмы.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.