Опубликованы кадры с места страшной аварии на трассе Ростов – Волгодонск: один человек погиб

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

Вечером 4 января на трассе Ростов – Волгодонск произошла трагическая авария, унесшая жизнь одного человека. В сети появились кадры с места происшествия, опубликованные в соцсетях ГУ МЧС по Ростовской области, которые свидетельствуют о серьезности ДТП.Авария произошла на 152-м километре трассы Ростов – Семикаракорск – Волгодонск. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц" не справился с управлением в сложных погодных условиях. Из-за сильного дождя машина потеряла сцепление с дорогой, съехала на обочину, после чего перевернулась и загорелась.К сожалению, пассажир иномарки скончался на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в больницу.