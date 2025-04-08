Один человек оказался в реанимации после ДТП с автобусом под Ростовом

Фото: ГАИ Ростовской области

В Ростовской области после ДТП с рейсовым автобусом Москва — Симферополь один человек попал в больницу. Жуткая авария произошла утром 8 апреля.В салоне транспорта находились 23 пассажира. На «Северном обходе Ростова» водитель потерял управление. Автобус не устоял на колесах и опрокинулся на бок. В результате травмы получили четыре человека. Трем оказали медицинскую помощь на месте.По информации управления по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района, после ДТП 24-летнего парня доставили в реанимационное отделение Центральной районной больницы, которая находится в Аксае.