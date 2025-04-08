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Один человек оказался в реанимации после ДТП с автобусом под Ростовом

Один человек оказался в реанимации после ДТП с автобусом под Ростовом
В Ростовской области после ДТП с рейсовым автобусом Москва — Симферополь один человек попал в больницу. Жуткая авария произошла утром 8 апреля.

В салоне транспорта находились 23 пассажира. На «Северном обходе Ростова» водитель потерял управление. Автобус не устоял на колесах и опрокинулся на бок. В результате травмы получили четыре человека. Трем оказали медицинскую помощь на месте.

По информации управления по предупреждению и ликвидации ЧС Аксайского района, после ДТП 24-летнего парня доставили в реанимационное отделение Центральной районной больницы, которая находится в Аксае.
Фото: ГАИ Ростовской области
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