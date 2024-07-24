Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края

В Краснодарском крае в аварии с автобусом Ростов – Геленджик пострадали 15 человек. Жуткое ДТП произошло 23 июля под поселком Черноморским.Около 14:30 водитель автобуса «Кинг Лонг» съехал в кювет. Многотонная машина не устояла на колесах и завалилась на бок. В этот момент в салоне находились 32 пассажира. Всего травмы получили 11 взрослых и четверо детей.- Амбулаторную помощь оказали 13 пострадавшим. Их уже отправили домой. Двое взрослых получают лечение в Центральной районной больнице, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.