Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В аварии с автобусом Ростов – Геленджик пострадали 15 человек

В аварии с автобусом Ростов – Геленджик пострадали 15 человек
В Краснодарском крае в аварии с автобусом Ростов – Геленджик пострадали 15 человек. Жуткое ДТП произошло 23 июля под поселком Черноморским.

Около 14:30 водитель автобуса «Кинг Лонг» съехал в кювет. Многотонная машина не устояла на колесах и завалилась на бок. В этот момент в салоне находились 32 пассажира. Всего травмы получили 11 взрослых и четверо детей.

- Амбулаторную помощь оказали 13 пострадавшим. Их уже отправили домой. Двое взрослых получают лечение в Центральной районной больнице, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Фото: Госавтоинспекция Краснодарского края
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.