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Ночью в Ростовской области мужчина провалился в люк

Ночью в Ростовской области мужчина провалился в люк
В Шолоховском районе Ростовской области три спасателя достали из люка мужчину. Местный житель провалился под землю в ночь на 17 марта в хуторе Пигаревском. Инцидент случился на улице Ленина, возле дома № 57.

Люк находится возле строящегося детского сада. Судя по всему, водопроводчики забыли закрыть его. Когда 29-летний мужчина шёл по улице, он не заметил отверстие и угодил в ловушку. На его крики о помощи прибежал сосед. Он и вызвал спасательную службу.

- Начальнику ПСГ пришлось самому опуститься в канализацию, при этом коллеги страховали работающего специалиста, - сообщили в областной поисково-спасательной службе.

Потерпевший отказался от медицинской помощи и благополучно отправился домой.

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