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В Ростовской области 39-летний мотоциклист пострадал в ДТП с участием легковушки

В Ростовской области 39-летний мотоциклист пострадал в ДТП с участием легковушки
В Ростовской области 39-летний водитель мотоцикла попал в ДТП. Авария случилась вечером 17 сентября в Азовском районе.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, происшествие случилось в селе Кулешовка. Мужчина на
«ВАЗ-21154» не уступил дорогу мопеду «Ямаха», за рулем которого был 39-летний мужчина.

- В результате аварии пострадал мотоциклист, - сообщили в ведомстве. - Его с полученными травмами госпитализировали.

Отечественный автомобиль получил механические повреждения, но водитель не получил травм.

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