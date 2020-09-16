В Ростовской области 39-летний мотоциклист пострадал в ДТП с участием легковушки

В Ростовской области 39-летний водитель мотоцикла попал в ДТП. Авария случилась вечером 17 сентября в Азовском районе.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, происшествие случилось в селе Кулешовка. Мужчина на«ВАЗ-21154» не уступил дорогу мопеду «Ямаха», за рулем которого был 39-летний мужчина.- В результате аварии пострадал мотоциклист, - сообщили в ведомстве. - Его с полученными травмами госпитализировали.Отечественный автомобиль получил механические повреждения, но водитель не получил травм.