Неопытная женщина-водитель попала в ДТП на заснеженной трассе в Ростовской области

Женщина-водитель попала в ДТП на заснеженной трассе в Ростовской области. Происшествие случилось днем 16 ноября в Белой Калитве.Белая Калитва стала одним из первых городов, куда в ноябре пришла настоящая зима. Ночью начался снегопад, и к утру жители увидели, как город накрыло снежным покрывалом. Однако непогода вызвала у дончан не только позитивные эмоции.На одной из улиц города в заснеженный капкан попала местная жительница. Начинающий водитель отправилась по своим делам на машине в надежде, что сильный снег не помешает ей. Однако она не была готова к тому, что стихия проверит на прочность ее машину.Из-за снегопада она не справилась с управлением и влетела в металлическое барьерное ограждение. Машина получила механические повреждения, и дончанка не смогла продолжить путь. На помощь ей пришли инспекторы ДПС, которые увидели, как женщина безуспешно возится с машиной. Правоохранители помогли автоледи добраться до ближайшей станции техобслуживания.К счастью, в результате ЧП женщина не пострадала.