Неизвестные сожгли три дорогие иномарки в Ростове-на-Дону



В Ростове сожгли три машины. Происшествие случилось около 7 часов 5 февраля на улице Козлова.



Неизвестные уничтожили припаркованные рядом «БМВ Х1», «Мутсубиси Паджеро» и «Ауди Q3». Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.



- На месте работали восемь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



По данным ведомства, на тушение ушло примерно пять минут. Предварительной версией пожара назвали поджог. В результате ЧП никто не пострадал.