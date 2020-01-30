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Неизвестные сожгли три дорогие иномарки в Ростове-на-Дону

Неизвестные сожгли три дорогие иномарки в Ростове-на-Дону
В Ростове сожгли три машины. Происшествие случилось около 7 часов 5 февраля на улице Козлова.

Неизвестные уничтожили припаркованные рядом «БМВ Х1», «Мутсубиси Паджеро» и «Ауди Q3». Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

- На месте работали восемь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, на тушение ушло примерно пять минут. Предварительной версией пожара назвали поджог. В результате ЧП никто не пострадал.

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