Житель Ростовской области получил ожоги, пока тушил пожар после атаки беспилотников

— Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба, — сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

Фото: Donday

В небе над Ростовской областью отразили массированную воздушную атаку ночью 15 декабря. Противовоздушная оборона отработала в трех городах (Ростов, Каменск, Новошахтинск) и девяти районах (Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский).Без последствий не обошлось. В Ростове-на-Дону фрагменты дрона упали на припаркованные у частного дома машины. Хозяин заметил ситуацию и начал тушение своими силами. В процессе он обжег руки. Пожар потушили специалисты МЧС, мужчине оказали помощь. От госпитализации он отказался.Также повреждены крыши двух частных домов: на улице Всесоюзной в Ростове и в поселке Деркул Тарасовского района.Части беспилотников упали во дворы в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района. В Каменске ударной волной выбило стекла в ряде строений.