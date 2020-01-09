Не смогла улететь в Ростов-на-Дону: уроженка Уфы купила билеты на самолет у аферистов



Уроженка Уфы не смогла со своим ребенком улететь в Ростов-на-Дону. Женщина купила билеты на самолет у аферистов.



По информации ГУ МВД по Республике Башкортостан, потерпевшая в Сети нашла сайт по продаже билетов по выгодной цене. Заполнив требуемые данные, оформила заказ и перевела около 19 тысяч рублей на указанный счет.



Согласно информации, размещенной на сайте, на почту заявительницы должны были направить электронные билеты. Однако свои билеты она так и не получила.



По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».