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Не смогла улететь в Ростов-на-Дону: уроженка Уфы купила билеты на самолет у аферистов

Не смогла улететь в Ростов-на-Дону: уроженка Уфы купила билеты на самолет у аферистов
Уроженка Уфы не смогла со своим ребенком улететь в Ростов-на-Дону. Женщина купила билеты на самолет у аферистов.

По информации ГУ МВД по Республике Башкортостан, потерпевшая в Сети нашла сайт по продаже билетов по выгодной цене. Заполнив требуемые данные, оформила заказ и перевела около 19 тысяч рублей на указанный счет.

Согласно информации, размещенной на сайте, на почту заявительницы должны были направить электронные билеты. Однако свои билеты она так и не получила.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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