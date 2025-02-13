Найденные в ростовском коллекторе мужчины могли умереть от отравления алкоголем

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В Ростове-на-Дону в коллекторе обнаружены тела двух мужчин, которые погибли от алкогольного отравления. Происшествие случилось 13 февраля на улице Тимошенко.Согласно свидетельствам очевидцев, мертвые мужчины были найдены у теплотрассы, недалеко от школы № 46. Изначально предполагалось, что они могли получить серьезные ожоги в результате аварии на теплотрассе, но это предположение не подтвердилось.Наиболее вероятной причиной их смерти считается острое алкогольное отравление. Возможно, мужчины распивали спиртные напитки в коллекторе, а авария лишь способствовала их обнаружению.- Прокуратура начала проверку в связи с обнаружением тел мужчин в Ростове-на-Дону, - сообщили представители прокуратуры.Следственное управление СК Ростовской области добавило, что в настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.