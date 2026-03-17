Над Ростовской областью перехватили шесть беспилотников сбили. Статистические данные предоставили в Минобороны России.Силы ПВО работали в ночь на 17 марта с 20:00 до 7:00.Губернатор сообщил, что воздушная атака была отражена в Каменском районе. К счастью, в происшествии никто не пострадал и последствий на земле не зафиксировано.Всего над страной было уничтожено 206 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 12 БПЛА перехватили над Азовским морем.