Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью

Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью. Информацию предоставили в Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО отражали воздушную атаку на протяжении ночи 7 марта.

Как сообщил главы региона Юрий Слюсарь, дроны перехватили в трех районах Ростовской области: Чертковский, Шолоховский и Миллеровский.

Всего над регионами России было уничтожено 124 дрона. Больше всего беспилотных летательных аппаратов самолетного типа зафиксировали над Брянской областью 29 штук.
Фото: Дондей
