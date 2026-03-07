Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью
Шесть беспилотников сбили над Ростовской областью. Информацию предоставили в Минобороны РФ.
Дежурные силы ПВО отражали воздушную атаку на протяжении ночи 7 марта.
Как сообщил главы региона Юрий Слюсарь, дроны перехватили в трех районах Ростовской области: Чертковский, Шолоховский и Миллеровский.
Всего над регионами России было уничтожено 124 дрона. Больше всего беспилотных летательных аппаратов самолетного типа зафиксировали над Брянской областью 29 штук.