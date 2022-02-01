Начальника колонии в Новочеркасске отправили на два месяца в СИЗО
В Ростове-на-Дону под стражу сроком на один месяц и 30 суток заключили начальника исправительной колонии № 14. Соответствующее постановление Ленинский районный суд вынес 2 февраля. Мужчину подозревают в крупной растрате госимущества.
По версии следствия, с декабря прошлого года по январь 2022-го начальник ИК-14 пользовался своим служебным положением. В течение месяца он вынес из колонии имущество на сумму почти полтора миллиона рублей. Точный ущерб оценили в 1,3 миллиона.
Пока будет идти расследование, он будет находиться в СИЗО. Если суд докажет его вину, экс-госслужащему грозит до шести лет лишения свободы.