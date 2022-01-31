Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Новочеркасске начальника колонии подозревают в растрате госимущества

В Новочеркасске начальника колонии подозревают в растрате госимущества

Начальника исправительной колонии № 14 в Новочеркасске подозревают в растрате имущества на сумму более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, с декабря прошлого года по январь наступившего начальник режимного учреждения пользовался своим положением. За такое короткое время ему удалось незаметно вынести из колонии ценные вещи. Общая сумма ущерба составила почти полтора миллиона рублей. Когда отсутствие имущества стало слишком явным, мужчина стал главным подозреваемым.

Его задержали по подозрению в растрате вверенного имущества, совершенной в особо крупном размере. Сейчас в отношении мужчины решается вопрос о заключении под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В случае признания его вины он столкнется с другой стороной своего места работы.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.