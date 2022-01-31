В Новочеркасске начальника колонии подозревают в растрате госимущества

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Начальника исправительной колонии № 14 в Новочеркасске подозревают в растрате имущества на сумму более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, с декабря прошлого года по январь наступившего начальник режимного учреждения пользовался своим положением. За такое короткое время ему удалось незаметно вынести из колонии ценные вещи. Общая сумма ущерба составила почти полтора миллиона рублей. Когда отсутствие имущества стало слишком явным, мужчина стал главным подозреваемым.Его задержали по подозрению в растрате вверенного имущества, совершенной в особо крупном размере. Сейчас в отношении мужчины решается вопрос о заключении под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В случае признания его вины он столкнется с другой стороной своего места работы.