Владельца ростовского спа-клуба будут судить за гибель 11-летней девочки в бассейне

Владелец ростовского спа-клуба предстанет перед судом за гибель 11-летней девочки в бассейне. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Трагический инцидент произошел 21 июня прошлого года в Железнодорожном районе Ростова. По данным следствия, 11-летняя девочка, отдыхавшая в спа-комплексе с семьей, утонула в бассейне. Очевидцы утверждают, что ребенок решил прыгнуть в воду, после чего ее перестали видеть. Прибывшие на помощь спасатели обнаружили девочку, но было уже слишком поздно.По версии следствия, владелец спа-клуба нарушил нормы и правила, необходимые для обеспечения безопасного пользования комплексом. В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека». Обвиняемый был задержан и помещен под стражу.