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На здание школы в Ростове обрушилось дерево

На здание школы в Ростове обрушилось дерево
На крышу школы № 109 в Первомайском районе Ростова-на-Дону упало дерево. Случай произошёл днём 5 декабря в переулке Днепровском. Работники учебного учреждения, увидев, что произошло, вызвали спасателей.

- Сотрудники поисково-спасательной службы провели разведку, убрали дерево с крыши и оградили опасную зону, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области.

Оказалось, что на здание упало старое дерево, которое сломалось в силу возраста. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В результате ЧП у школы оказались повреждены перекрытия.

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