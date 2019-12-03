На здание школы в Ростове обрушилось дерево



На крышу школы № 109 в Первомайском районе Ростова-на-Дону упало дерево. Случай произошёл днём 5 декабря в переулке Днепровском. Работники учебного учреждения, увидев, что произошло, вызвали спасателей.



- Сотрудники поисково-спасательной службы провели разведку, убрали дерево с крыши и оградили опасную зону, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростовской области.



Оказалось, что на здание упало старое дерево, которое сломалось в силу возраста. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В результате ЧП у школы оказались повреждены перекрытия.

