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На Западном подъезде к Ростову в аварии с фурой пострадали два человека

На Западном подъезде к Ростову в аварии с фурой пострадали два человека

На Западном подъезде к Ростову в серьезном ДТП с большегрузом пострадали два человека. Авария произошла вечером 13 февраля.

Предварительно известно, что 27-летний водитель за рулем «Датсун он-До» потерял управление и столкнулся с фурой «Мерседес 1840». Большегруз вел 49-летний мужчина. Удар был настолько сильный, что передняя часть иномарки превратилась в груду металла - капот машины буквально впечатался в салон. Пострадали люди.

- Пострадавших 25-летнего и 21-летнего пассажиров иномарки с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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