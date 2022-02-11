На Западном подъезде к Ростову в аварии с фурой пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На Западном подъезде к Ростову в серьезном ДТП с большегрузом пострадали два человека. Авария произошла вечером 13 февраля.Предварительно известно, что 27-летний водитель за рулем «Датсун он-До» потерял управление и столкнулся с фурой «Мерседес 1840». Большегруз вел 49-летний мужчина. Удар был настолько сильный, что передняя часть иномарки превратилась в груду металла - капот машины буквально впечатался в салон. Пострадали люди.- Пострадавших 25-летнего и 21-летнего пассажиров иномарки с травмами доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.