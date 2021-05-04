На трассе М-4 «Дон» три человека пострадали в ДТП с фурой

На трассе М-4 «Дон» три человека пострадали в аварии с фурой и легковушкой. ДТП случилось вечером 10 мая в Павловском районе Воронежской области.По предварительной информации, 51-летний мужчина за рулем грузовика «Мерседес» ехал из Ростова в Москву. В какой-то момент он нарушил безопасный интервал перед попутным «ВАЗ-2114» и врезался в него. От сильного удара легковушку смяло, как консервную банку. Все стекла разбились, а корпус вогнулся внутрь.Люди, находившиеся в отечественном авто, чудом выжили. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, пострадали водитель легковушки и два пассажира: 19-летний парень и 17-летняя девушка. Их доставили в больницу.