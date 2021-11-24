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Под Ростовом в ДТП с фурой пострадали два молодых парня

Под Ростовом в ДТП с фурой пострадали два молодых парня
Два человека получили травмы в ДТП на трассе под Ростовом. Авария случилась ранним утром 26 ноября на автодороге М4-Щепкин-Ростов-на-Дону.

По предварительным данным, 20-летний парень за рулем «Приоры» выбрал неправильное расположение на дороге. Он врезался во встречную фуру, за рулем которой находился 53-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получили водитель и 23-летний пассажир легковушки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - С травмами их госпитализировали.

Отечественное авто от удара с многотоннажной машиной превратилось в груду металла. У нее вдребезги разбиты стекла, измят капот и часть крыши. Дверь со стороны водители также деформировалась при ударе. Легковушку вряд ли удастся восстановить.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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