Под Ростовом в ДТП с фурой пострадали два молодых парня

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Два человека получили травмы в ДТП на трассе под Ростовом. Авария случилась ранним утром 26 ноября на автодороге М4-Щепкин-Ростов-на-Дону.По предварительным данным, 20-летний парень за рулем «Приоры» выбрал неправильное расположение на дороге. Он врезался во встречную фуру, за рулем которой находился 53-летний водитель.- В результате ДТП травмы получили водитель и 23-летний пассажир легковушки, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - С травмами их госпитализировали.Отечественное авто от удара с многотоннажной машиной превратилось в груду металла. У нее вдребезги разбиты стекла, измят капот и часть крыши. Дверь со стороны водители также деформировалась при ударе. Легковушку вряд ли удастся восстановить.