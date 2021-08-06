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На выезде из Батайска мужчина пострадал в массовом ДТП с участием грузовика

На выезде из Батайска мужчина пострадал в массовом ДТП с участием грузовика

На выезде из Батайска мужчина пострадал в массовом ДТП с участием грузовика. ЧП случилось 10 августа примерно в 6:30.

По предварительной информации, водитель «Шкоды» ехал по Северному подъезду из Батайска в Ростов. На нулевом километре автодороги в него врезался МАЗ. Автомобили, которые ехали сзади, пытались затормозить, но «Лада Калина» и «Опель Зафира» также стали участниками аварии, к счастью, серьезных повреждений не получили. Больше всего досталось легковушке, которая столкнулась с большегрузом.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадал водитель «Шкоды». С различными травмами он был доставлен в больницу.

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