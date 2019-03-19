Фельдшер пострадал в массовом ДТП с участием скорой в Ростове



Авария с участием скорой произошла вечером 20 марта в Ростове. ДТП случилось на перекрестке улицы Добровольского и бульвара Комарова.



По предварительным данным, причиной происшествия стал неработающий светофор. В результате на перекрёстке столкнулись машина скорой помощи ГАЗ, «Рено Симбол», «Лада Приора», «Опель Вектра» и «Хендай Акцент».



В массовом ДТП пострадала женщина-фельдшер, находившаяся на пассажирском сиденье скорой. С различными травмами её доставили в больницу.



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства массовой аварии.