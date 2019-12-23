На вокзале Ростов-Главный поезд сбил мужчину



Мужчина получил тяжёлые травмы, попав под колёса поезда в донской столице. Происшествие случилось около 6 часов 25 декабря на вокзале Ростов-Главный.



По предварительной информации, человек шёл через рельсы, по которым в этот момент ехала «Ласточка». Машинист не смог вовремя затормозить, и поезд сбил мужчину. Он чудом остался жив, в тяжёлом состоянии его доставили в отделение реанимации больницы скорой помощи. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Личность пострадавшего установить не удалось, на вид ему 40-50 лет.



- Специалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и машиниста, - сообщила помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.



Все обстоятельства происшествия устанавливаются.