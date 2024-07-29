В Ростове на Оганова сгорела квартира многоэтажного дома

Фото: соцсети

В Ростове на улице Оганова, 11 произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Происшествие случилось 29 июля.Возгорание произошло около 16:30 в квартире на пятом этаже. Жители заметили, что из многоэтажного дома валит густой дым. Они вызвали пожарных на место происшествия. Прибыло 22 человека на семи единицах спецтехники. Пожар ужалось потушить на площади 15 квадратных метров. Огонь успел распространиться на 15 квадратных метров.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в происшествии никто не пострадал.