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В Ростове произошел пожар на крыше недостроенного многоэтажного дома

В Ростове произошел пожар на крыше недостроенного многоэтажного дома
В Ростове-на-Дону произошел пожар на крыше недостроенного многоэтажного дома. Происшествие случилось 1 апреля около 18 часов на улице Теряева.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на крыше недостроенного шестнадцатиэтажного дома загорелся мусор. Для ликвидации пожара привлекли 24 спасателей и шесть единиц техники.

– Площадь пожара составила пять квадратных метров. Никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе.

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