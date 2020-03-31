В Ростове произошел пожар на крыше недостроенного многоэтажного дома
В Ростове-на-Дону произошел пожар на крыше недостроенного многоэтажного дома. Происшествие случилось 1 апреля около 18 часов на улице Теряева.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что на крыше недостроенного шестнадцатиэтажного дома загорелся мусор. Для ликвидации пожара привлекли 24 спасателей и шесть единиц техники.
– Площадь пожара составила пять квадратных метров. Никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе.