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На видео попал момент поджога автомобиля судьи из Каменского района

На видео попал момент поджога автомобиля судьи из Каменского района
В социальных сетях появилось видео, на котором видно поджог автомобиля каменского судьи. Запись с места происшествия опубликовала газета «Пик».

На кадрах видно, как молодой человек подошел к машинам, облил «БМВ» жидкостью и поджег иномарку. Авто мгновенно загорелось, а злоумышленник сразу же сбежал. Затем огонь перебросился на «Киа», припаркованную рядом.

Ранее Rostov.ru сообщал о том, что в регионе разыскивают двоих парней, которые могли быть причастны к поджогу. Автомобили сгорели в переулке Астаховском Каменска-Шахтинского около 4 часов 19 января.

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