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Появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом

Появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом
В Сети опубликовали запись с места смертельного ДТП в городе Аксае. Жертвой происшествия стала 52-летняя пассажирка «шестерки».

Авария произошла днем 22 сентября на улице Ленина. 31-летний водитель «Ниссана Теана» ехал со стороны трассы М-4 «Дон». Он выехал на «встречку» и «лоб в лоб» протаранил «ВАЗ-2106», за рулем которого был 20-летний парень. В результате случившегося погибла пассажирка отечественного авто.

На кадрах видно, что автомобили превратились в груду металла. Оба транспортных средства серьезно повредили капоты. У «шестерки» выпало лобовое стекло, а масло растеклось по дороге.

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