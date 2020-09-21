Появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом

В Сети опубликовали запись с места смертельного ДТП в городе Аксае. Жертвой происшествия стала 52-летняя пассажирка «шестерки».Авария произошла днем 22 сентября на улице Ленина. 31-летний водитель «Ниссана Теана» ехал со стороны трассы М-4 «Дон». Он выехал на «встречку» и «лоб в лоб» протаранил «ВАЗ-2106», за рулем которого был 20-летний парень. В результате случившегося погибла пассажирка отечественного авто.На кадрах видно, что автомобили превратились в груду металла. Оба транспортных средства серьезно повредили капоты. У «шестерки» выпало лобовое стекло, а масло растеклось по дороге.