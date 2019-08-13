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В Ростове тушат крупный пожар на металлобазе

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2019-08/1565880386_metalobaza.jpg[/img]
Фото: 34.ua
В Ростове спасатели ликвидируют крупный пожар на территории металлобазы, расположенной на улице Каширской.

Возгорание началось около 17 часов 15 августа. В настоящее время огнём охвачена площадь 100 квадратных метров.
- Работают два звена газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Всего задействованы пять единиц техники и 23 человека.

О пострадавших не сообщается. Причина возгорания также пока не известна.

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