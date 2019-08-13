В Ростове тушат крупный пожар на металлобазе

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Фото: 34.ua

В Ростове спасатели ликвидируют крупный пожар на территории металлобазы, расположенной на улице Каширской.



Возгорание началось около 17 часов 15 августа. В настоящее время огнём охвачена площадь 100 квадратных метров.

- Работают два звена газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Всего задействованы пять единиц техники и 23 человека.



О пострадавших не сообщается. Причина возгорания также пока не известна.