В Ростове тушат крупный пожар на металлобазе
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Фото: 34.ua
В Ростове спасатели ликвидируют крупный пожар на территории металлобазы, расположенной на улице Каширской.
Возгорание началось около 17 часов 15 августа. В настоящее время огнём охвачена площадь 100 квадратных метров.
- Работают два звена газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. - Всего задействованы пять единиц техники и 23 человека.
О пострадавших не сообщается. Причина возгорания также пока не известна.