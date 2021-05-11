На трассе Жирновск – Вешенская водитель иномарки сбил пожилого пешехода

На трассе Жирновск – Вешенская пожилой мужчина попал под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 мая в Волгоградской области.За рулем автомобиля «Лифан-214813» ехал 38-летний мужчина. В районе улицы Центральной, которая пересекается с автодорогой Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская, водитель не заметил, что на проезжую часть вышел пешеход. Он шел по краю проезжей части. Несмотря на экстренное торможение, ДТП избежать не удалось.- В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.Примечательно, что о ДТП в полицию сообщили случайные свидетели. Сбивший пенсионера водитель скрылся с места происшествия. Однако сейчас он уже задержан. За оставление места аварии ему придется понести ответственность.