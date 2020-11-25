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На трассе Жирновск - Вешенская мужчина пострадал в ДТП

На трассе Жирновск - Вешенская мужчина пострадал в ДТП
В Волгоградской области мужчина получил травмы в результате ДТП. Авария случилась 26 ноября на трассе Жирновск - Вешенская.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась утром в Кумылженском районе. Мужчина за рулем «ВАЗ-21214» выехал на «встречку», где врезался в «ВАЗ-21093». В итоге машины получили механические повреждения. Есть в ДТП и пострадавшие.

- В результате аварии 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.

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